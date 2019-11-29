شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية من تركيا بقيمة 600 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة طيران النيل رقم NP 192 القادمة من صبيحة اشتبه أحمد سيد الصغير مأمور اللجنه فى راكب مصرى قادم من تركيا، بالعرض على محمد لطفي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من صفاء سالم مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفي دولة مدير الحركة لتفتيش حقائبه.
بتفتيش حقائبه تبين وجود 1028عبوة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام ونقص المناعة ومنع رفض الجسم الأعضاء المزروعة، و1098 عبوة وشريط لعلاج السكر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 600 ألف جنيه.
قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 56 لسنه 2019 .
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