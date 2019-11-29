شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان الجزائرى: مصر دولة محورية عربيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد بوعلام بوسماحة، نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى "الغرفة الثانية فى البرلمان"، بالعلاقات المصرية الجزائرية فى كافة المجالات ووصفها بأنها علاقات متميزة، مؤكدا أن مصر دولة عربية وأفريقية مهمة وهى محورية فى الاتجاهين العربى والإفريقى.

وقال بوسماحة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن ما يجمع البلدين هو علاقات طيبة، ونقدر لمصر بشدة مساندتها القوية لثورة التحرير بالجزائر التى بدأت عام 1954 وحتى الاستقلال عام 1962.

ودعا بوسماحة إلى مبادرة بدعوة رجال الجيش الجزائرى الذين حاربوا إلى جانب الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973 لزيارة مصر، وزيارة قناة السويس ورؤية المنطقة التى حاربوا دفاعا عنها، وكيف تطورت الآن.

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وأكد البرلمانى الجزائرى، ضرورة إزالة العقبات أمام حصول رجال الأعمال من البلدين على التأشيرات اللازمة لدخول البلدين والعمل على تنمية الاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التى تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، داعيا إلى تكثيف رحلات شركة مصر للطيران لأكثر من رحلة يوميا، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين .

ولفت إلى ضرورة تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الجزائرية التى تم تدشينها العام الماضي، وذلك بتنظيم زيارات مشتركة لبرلمانى البلدين لنقل الخبرات المختلفة.

وأشار إلى أن مصر والجزائر فاعلان رئيسيان فى الأزمة الليبية ولا يمكن حلها دون جهودهما، مؤكدا أن مصر والجزائر لم تدخرا أى جهد فى سبيل حل هذه الأزمة منذ بدايتها.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب على رأس القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، موضحا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا مكان، وأنه بات ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها.