شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تخريج الدفعة الـ15 من المتدربين على مهنة سائقى المعدات الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتخريج الدفعة 15 من سائقى المعدات الثقيلة، بمركز تدريب المعدات الثقيلة التابع للتعليم الفنى وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأعلنت المديرية عن فتح باب قبول طلبات التدريب على مهنة سائق حفار داخل مركز التدريب الخاص بالمعدات الثقيلة، التابع للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية: إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل سواء الداخلى والخارجى لخلق فرص عمل لائقة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأشاد مدير المديرية بمستوى الطلاب، وقدرتهم على قيادة سيارة اللودر بكفاءة عالية، مقارنة بفترة التدريب، التى لم تتجاوز 14 يوما فقط، مما يعكس كفاءة المدربين ومهارتهم العالية.

ووجه المهندس رضا النوسانى مدير مركز تدريب المعدات الثقيلة الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته لهذه الدورات التدريبية التى تعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتسليمه لشهادات التخرج للدفعة الأولى من خريجى دورة مشغل اللودر خلال زيارته الأخيرة للإسماعيلية .

وأشار مدير المديرية إلى أنه من نتاج هذا البروتوكول قيام المركز بتخريج 30 سائق لودر، مقسمة على ٥ دورات تدريبية و13 سائق كلارك، مقسمة على 3 دورات تدريبية، و23 متدربا، سائق أوناش، مقسمة على 3 دورات تدريبية.