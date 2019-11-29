شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي القبطي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من خدام لغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام مساء أمس الخميس احتفالية بمناسبة تخرج مجموعة جديدة من الشباب والشابات المهتمين بالعمل وخدمة الصم وضعاف السمع.

وأسفرت تلك الدورة عن تدريب عدد 45 متدربا لينطلقوا في خدمة المجتمع.

ووزع الأنبا إرميا الشهادات على المتدربين، وأكد على الدور الوطني العظيم الذي سيقومون به لفئات تستحق رعاية واهتمام المجتمع بأكمله.

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يذكر إن هذا الاحتفال يأتي ضمن نشاط المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لخدمة الصم وضعاف السمع والذين وصل عددهم لقرابة 5 مليون مصري طبقا لآخر احصائيات.

وإنطلاقا من هذا يقوم المركز الثقافي بتعزيز وتهيئة المناخ الملائم لهذه الفئات من خلال اعداد برامج تعليمية ممنهجة لتقوية الصم وضعاف السمع في المواد الدراسية المختلفة مثل اللغة العربية قراءةً وكتابةً - والرياضيات واللغة الانجليزية، وذلك لتمكين الطلبة من النجاح والتفوق في الدراسة. مما ساهم في تحقيق خطوة في غاية الاهمية بأن يلتحق عدد من اولادنا الصم وضعاف السمع بالتعليم الجامعي.

ومن ناحية أخرى يقوم المركز بإعداد دورات تدريبية متخصصة لتعليم لغة الاشارة المصرية منذ عام 2015م وحتى الان تخرج منها أكثر من 218 متدرب، اصبح البعض منهم مترجمين للطلاب الصم داخل المدرجات الجامعية.