شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهلال الأحمر المصرى يوقع بروتوكول تعاوم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الهلال الأحمر المصرى برتوكول تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشراكة لأربعة سنوات من أجل مواصلة الاستجابة الإنسانية المشتركة بينهما وتأكيد التعاون بين المؤسستين وذلك بحضور ممثلون عن الحكومة المصرية والبعثات الدبلوماسية وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية.

وقع البرتوكول كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى ورونالد أوفترنجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة،

وقالت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرية: "نعمل معًا باعتبارنا مؤسسات تقدم الإغاثة والمساعدة للمتضررين من الحرب وغيرها من حالات العنف. وإن عملنا المشترك هو نموذج للعمل المستمر من أجل بناء القدرات وإعادة تأهيل الأشخاص المتضررين من العنف ودمجهم فى المجتمع المحلى وان الهلال الأحمر المصرى واللجنة الدولية، بموجب هذا الاتفاق، يعززز شراكتهما الطويلة الأمد فى العمليات الإنسانية المشتركة وبرامج بناء القدرات للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من حالات العنف فى مصر ومن النزاعات فى المنطقة.

شهدت هذه الفعالية كذلك الاحتفال بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التى تشكل جوهر القانون الدولى الإنساني، والمعروفة أيضًا باسم قواعد الحرب والتى ترمى إلى الحد من الآثار المدمرة للحرب على المدنيين.

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وفى هذا السياق، قال رونالد أوفرنجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة، إن "اتفاقيات جنيف ما هى إلا تعهد عالمى جوهرى تمخض عن ذات المعاناة التى نراها اليوم فى سورية واليمن وجنوب السودان، وغيرها من النزاعات الأخرى فى جميع أنحاء العالم. لقد أنقذت الاتفاقيات بالفعل عددًا لا يحصى من الأرواح وخففت من المعاناة فى مئات من النزاعات المسلحة فى السنوات السبعين الماضية."

ويعمل الهلال الأحمر المصرى واللجنة الدولية معًا فى مصر على تعزيز القواعد الأساسية للقانون الدولى الإنسانى ودور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنشطتها، والتى تعمل على التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة، سواء كان ذلك فى النزاع المسلح أو حالات أخرى من العنف أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التى من صنع الإنسان.

ونفذ الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية، ثلاث عمليات توزيع للمساعدات شملت آلاف الأسر فى شمال سيناء، للتخفيف من حدة الآثار التى خلفتها الأحداث التى وقعت فى شمال سيناء على الأسر المتضررة.

كما تعمل اللجنة الدولية فى أكثر من 90 دولة حول العالم، بما فى ذلك مصر حيث تعمل بها منذ أكثر من قرن من الزمان. واللجنة الدولية منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة تتمثل مهمتها فى حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى وتقديم المساعدة إليهم.