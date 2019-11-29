"العصار" يبحث التعاون المشترك مع سفير بلغاريا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

القى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع لوبومير بوبوف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر؛ لمناقشة سبل وأوجه التعاون بين البلدين بمجالات التصنيع المختلفة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي هذا اللقاء تعزيزاً للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وتم في بداية اللقاء الترحيب بسفير جمهورية بلغاريا ، ومناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البلغارية في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

كما تناول اللقاء أهم المشروعات التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذا المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر -2030.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى زيارة ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد البلغاري لوزارة الإنتاج الحربي في مارس الماضي ، كما تم الإشارة إلى التعاون القائم بين الانتاج الحربي وبعض الشركات البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها والزيارات التي تم تنفيذها لبعض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتعرف علي الإمكانيات التكنولوجية والفنية المتوفرة بها وتحديد أوجه التعاون علي أرض الواقع.

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من جانبه أشاد لوبومير بوبوف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، كما أشار إلى مشاركة عدة شركات بلغارية في معرض السلاح " أيدكس 2018 " بالقاهرة ، مؤكدا أنه سوف يقوم بحث وتشجيع شركات بلغارية أخرى للمشاركة في معرض السلاح القادم " EDEX 2020 ".

كما عرض رغبة العديد من الشركات البلغارية في إقامة شراكات صناعية عدة في مصر من خلال التعاون مع شركات ووحدات الانتاج الحربي نظرا لما تتمتع به هذه الشركات والوحدات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى.

وأشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.

وقدم لوبومير بوبوف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لحضور المعرض الدولي الرابع عشر للمعدات والخدمات الحربية المقام بمدينة " بلوفديف" ببلغاريا خلال الفترة من ٢٧ الي ٣٠ مايو ٢٠٢٠ القادم وعرض أيضاً إمكانية اشتراك بعض شركات الإنتاج الحربى بعرض منتجاتها خلال المعرض .

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