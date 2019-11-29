محافظ الجيزة يقود حملة إشغالات على المقاهي والمحال المخالفة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، حملة على المقاهي والمحلات المخالفة بشارع العروبة بحي الوراق لتعديهم على خطوط التنظيم واستغلال الشارع لفرش الطاولات والكراسي بنهر الطريق مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحركة سير مشاه المواطنين.

وأكد "راشد" على اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع حي الوراق لمواصلة الحملات على مدار اليوم على مستوى أحياء الوراق وشمال وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وأثناء الجولة قام المحافظ بالتحفظ على سيارة كارو لقيامها بالقاء مخلفات القمامة بشارع الأقصر، موجهاً رئيس حي شمال باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها والتصدي بكل حزم للفريزة بالتنسيق مع هيئة للنظافة، بالإضافة إلى رفع تجمعات مخلفات القمامة وتوقيع غرامات مشددة على شركات النظافة المتقاعسة.

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كما شدد راشد على توقيع الحجز الإداري على الشركات التي تقوم بتشويه الجدران بلصق الاعلانات والدعاية عليها لما تسببه من اساءة وتشويه للمظهر الحضاري إضافة إلي رفع كافة السيارات المتهالكة ومركبات التوتوك المتروكة بالشوارع .

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة ، المهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، اللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق و اسامة السقعان رئيس حي شمال .

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