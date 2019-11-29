محافظ القاهرة: تحرير محاضر إشغالات وتلوث بيئي ضد المحال المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار جهود الأحياء في التصدي للمخالفات والإشغالات والباعة الجائلين للطرق والأرصفة، وكذلك المحلات المخالفة وغير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها بالتنسيق مع شرطة المرافق صباحًا ومساء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بالتحفظ على البضائع وتحرير المحاضر اللازمة من إشغالات أو تلوث بيئي.

وقال اللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، في بيان اليوم، إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها أسفرت عن تنفيذ 1388 إزالة إدارية و227 محضر إشغال طريق و93 محضر تلوث بيئي و49 محضر بائع متجول و3 محاضر إعلانات و93 محضر إدارة بدون ترخيص و28 محضر غلق إداري، لافتا إلى أن الحملة مستمرة لحين تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة بناء على تعليمات محافظ القاهرة، وتتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يسهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

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وأكد عرفة أن جميع الحملات التي تمت شملت كافة المناطق الأربعة ففي المنطقة الشرقية شملت أحياء المطرية ومصر الجديدة وعين شمس والمرج وشرق مدينة نصر والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت المهمة ودور العبادة.

كما شملت الحملة المنطقة الشمالية حي روض الفرج وحى الساحل وحى الزيتون، وأيضا أحياء المنطقة الغربية ومنها الوايلى، حيث شملت كوبري غمرة والشوارع المحيطة، وحى الموسكى "منطقة المسارح والشوارع المحيطة" وحى الأزبكية، وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت المهمة والحيوية بدور العبادة والمدارس ومحطات المترو، كما امتدت الحملة المكبرة إلى المنطقة الجنوبية وشملت أحياء المعادي ومصر القديمة والسيدة زينب والمعصرة وتضمنت الورش والمحلات المخالفة بالمنطقة والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت المهمة ودور العبادة.

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