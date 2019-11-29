ضبط تهريب أدوية بـ 600 ألف جنيه في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية. ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة طيران النيل رقم NP 192 القادمة من صبيحة في تركيا اشتبه مأمور جمرك مبني الركاب (رقم أ) في راكب مصري فتم تفتيش حقائبه وتبين وجود 1028عبوة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام ونقص المناعة ومنع رفض الجسم الأعضاء المزروعة و1098 عبوة وشريطا وقلما لعلاج السكر مخبأة بين طيات الملابس. وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 600 ألف جنيه.

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