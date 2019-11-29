النيابة تبدأ التحقيق في واقعة "فتاة المرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت نيابة المرج اليوم الجمعة التحقيق في واقعة اختفاء طالبة جامعية بمنطقة المرج والشهيرة إعلاميا "بفتاة المرج" بعد أن ضبطتها أجهزة الأمن أمس الخميس وتبين زواجها.

وقالت المتهمة بسنت ممدوح الجمل، 21 سنة، والتي أثارت جدلا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باختفائها منذ 4 أيام، وتبين أنها متزوجة عرفيًا من "علاء" سائق تاكسي منذ 30 أكتوبر، واتفقت مع زوجها على الهروب من منزل أسرتها يوم 25 نوفمبر بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بشخص يدعى علاء محمد، يعمل سائق تاكسي، ولكن أسرتها رفضت تلك العلاقة بل ورفضت زواجه منها.

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وأضافت فتاة المرج: "والدي رفض يجوزني رسمي فاتجوزت علاء عُرفي"، مشيرة إلى أنها تزوجته بموافقتها دون إكراه من أحد.

وعن مقابلتها للزوج العُرفي أوضحت الفتاة بأنها كانت تتغيب من الجامعة عندما تريد لقاء زوجها.

كان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.