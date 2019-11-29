أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: جرى ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – عقاقير طبية- مبردات مياه- بطاطين- قطع غيار دراجات بخارية)، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها قرابة مليون جنيه .

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: جرى ضبط قضية بمضبوطات 130 قرصا مخدرا.

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وضُبط في مجال الأمن العام 44 قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، محاولة صعود باخرة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: جرى ضبط 968 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 258 حكما قضائيا متنوعا.

أما في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات: فجرى ضبط 3 قضايا متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.