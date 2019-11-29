خلال 48 ساعة.. ضبط 2000 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت لأجهزة الأمنية، حملات مكبرة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، وضبط جرائم الغش التجاري. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة المنقضية عن ضبط 2070 قضية تموينية متنوعة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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