جهود مكثفة لكشف غموض العثور على سيدة مذبوحة داخل شقة بحي الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: عثرت قوات الأمن على جثة لسيدة مذبوحة داخل شقة بحي الأسمرات. انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الواقعة وتكثف جهودها لكشف غموض الحادث للوقوف على ملابساته وضبط مرتكبي الواقعة. جرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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