ضبط صاحب شركة للنصب على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج اشترك مع آخر في النصب على الشباب راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم بمنطقة الطالبية.

كانت معلومات الأجهزة الأمنية المعنية أكدت وقوع العديد من الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة.

وأسفرت التحريات أن وراء هذا النشاط (حاصلين على دبلوم – أحدهما مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 35 قضية "نصب، سرقة بالإكراه، مشاجرة، إيصالات أمانة"– مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة).

وإذ قام المتهمين بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بنطاق محافظة الجيزة بدون ترخيص، ويقوما بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول، ثم يقوما بترك المقر الذي استأجراه حتى لا يتم ضبطهما.

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وأضافت التحريات قيام المتهمين مؤخراً بإنشاء شركة وهمية لخدمات التوظيف وإلحاق العمالية بالخارج كائنة بالطالبية بالجيزة، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط أحدهما بمقر الشركة وعثر بمقر الشركة على 2 دفتر استلام نقدية باسم إحدى شركات خدمات توظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، العديد من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبي السفر للخارج للعمل، أكلاشيه يقرأ بصمته اسم إحدى شركات خدمات التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج، هاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين مصريين من ضحايا المتهمان وبسؤالهم قرروا قيام المتهمان بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين 3 لـ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية .

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول "جارى تكثيف الجهود لضبطه"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واخطار النيابة لتولى التحقيقات.