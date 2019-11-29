مباحث القاهرة تُوقع عصابة للتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل محل بمنطقة عابدين.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
بالانتقال تمكنت وحدة المباحث من ضبطهم وتبين أنهم (3 عاملين- سبق اتهام اثنين منهم في قضيتين) وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل ملك أحدهم، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 متر، وأدوات الحفر والتنقيب.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.
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