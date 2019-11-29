قبل اكتشاف الجريمة.. ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين حال هروبهما من مسرح الجريمة عقب اقتحامهما لشقة سكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو وسرقة محتوياتها.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطليْن، مقيمان بدائرة القسم، سبق إتهام أحدهما فى 17 قضية آخرهم "سرقة") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتف محمول- كاميرا ديجيتال- ساعة يد- ماكينة حلاقة كهربائية- عتلة حديدية).

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بمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المساكن بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.