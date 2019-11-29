ضبط 3 أعضاء في تشكيل عصابي لتهريب الشباب للخارج مقابل 150 ألف جنيه بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أعضاء في تشكيل عصابي دولي لارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مقابل من 50 لـ 150 ألف جنيه في البحيرة.
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص "مقيمين بالبحيرة – إثنين متواجدين خارج البلاد" بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة.
ويتولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر باستقطاب راغبي السفر والاتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، ويقوم اثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات.
كما يتولى إثنين من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية وتوصلت الجهود إلى تحديد 6 من الضحايا.
وأمكن ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل العصابي وبحوزتهم (3 هواتف محمول إثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلاً عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التي تُشير إلى نشاطهم الإجرامي، 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة-مبلغ مالي)، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.
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