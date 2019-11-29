أخبار مصر | الرئيس المجري يرافق أسرته في زيارة الأهرامات وسقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس المجري يرافق أسرته في زيارة الأهرامات وسقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت صباح اليوم الجمعه منطقتي آثار الهرم وسقارة السيد بانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له.

وقال أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة في منطقة أهرامات الجيزة استغرقت قرابة الثلاث ساعات شملت الهرم الأكبر من الداخل ومتحف مركب خوفو وتمثال ابو الهول ومنطقة البانوراما. وقد ابدى رئيس جمهورية المجر إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم متسائلاً عن عدد العمال الذين قاموا ببناءه و عدد الأحجار التي تم استخدامها فيه وكيفية نحت التابوت الجرانيتي الخاص بالملك خوفو و الموجود بحجرة الدفن الخاصة به.

ثم توجهت الزيارة الى متحف مركب خوفو، وقام محي الدين بشرح طريقة تجميع المركب ومراحل ترميمها كما ابدى الرئيس الضيف انبهاره بضخامة تمثال ابو الهول وطريقة نحته، وشغفه لمعرفة تاريخ هذا التمثال، وهو ما قام محي الدين بالاجابة عنه وعن مراحل الترميم التي تمت به ومشروع تخفيض منسوب المياة الجوفيه أسفله.

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وأشار محي الدين، إلى أن الرئيس قد حرص على زيارة كل المزارات الأثرية بالمنطقة نظراً لحبه الشديد للحضارة المصرية كما تم التقاط الصور التذكارية في مختلف المناطق وكذلك منطقة البانورما.

ومن جانبه قال صبري فرح مدير عام آثار سقارة، إن زيارة الرئيس الضيف وحرمه وابنته والوفد المرافق لهم تضمنت ايضا منطقة سقارة الاثرية حيث زاروا الهرم المدرج ومقبرة ايدوت ومقبره مِحو ومتحف ايمحتب بسقارة.

وأوضح فرج، أن رئيس المجر قد أبدى انبهاره بناء المجموعه الجنائزيه للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعه النقوش بالمقابر وألوانها، كما أبدى اعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة محو الذي كان يشغل منصب وزيرا بالاضافة الي القطع المعروضة بمتحف ايمحتب ومومياء مرنرع.