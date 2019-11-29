أخبار مصر | وزير الأثار من الصين ينادي بعقد مؤتمر دولي لمحاربة الإتجار في الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار من الصين ينادي بعقد مؤتمر دولي لمحاربة الإتجار في الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نادى الدكتور خالد العناني وزير الأثار بعقد مؤتمرًا دوليًا لمناقشة الطرق المثلى لوقف نزيف سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة وتضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية وادبيات وأخلاقيات العمل الأثري المتعارف عليها.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأثار الدكتور خالد العناني، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة، والنعقد بالعاصمة الصينية بكين وتشارك فيه تسع دول، وهي مصر، والصين، والعراق، وأرمينيا، وإيران، واليونان، وإيطاليا، وبيرو، والذي انطلق صباح اليوم الجمعة، يث شكلت الدول المشاركة هذه المبادرة الثقافية لوضع أجندة إيجابية متعددة الأوجه للأعمال المشتركة للدول التسع، بهدف تحويل الثقافة إلى مصدر للقوة الناعمة وأداة أساسية لسياسة خارجية حديثة ومتعددة الأبعاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون الثقافي الدولي كعامل للتنمية الاقتصادية.

واستعرض الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، جهود مصر في محاربة الاتجار الغير مشروع في الأثار واسترداد آثارها التي سرقت وهربت بطريقة غير مشروعة قائلا إن مصر ملتزمة بالتعاون في شراكات فعالة وجادة مع أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق تقدم شامل في هذا المجال.

وأكد وزير الأثار أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بإعادة أكثر من 1150 قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، وعلى الجانب الآخر، صادرت السلطات المصرية بنجاح العديد من القطع الأثرية المهربة وأعادتها إلى بلدانها، بما في ذلك، أكثر من 40 قطعة أثرية إلى الصين خلال الفترة من 2017 إلى عام 2019، وأكثر من 40 قطعة نقدية إلى العراق من 2005 إلى 2019 و3 تماثل تم إعادتها إلى بيرو في عام 2013.