أخبار مصر | في زيارتها للبرلمان.. "والي": درع البرلمان وسام شرف أعتز به وأقدره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في زيارتها للبرلمان.. "والي": درع البرلمان وسام شرف أعتز به وأقدره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مجلس النواب بالأمس لتقديم الشكر للبرلمان المصري ورئيسه الدكتور علي عبدالعال ووكلاء المجلس والسادة النواب على ما قدموه من مساندة على مدار السنوات الماضية وما قدموه من دعم لتقلدها المنصب الأمم الرفيع كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التفيذي للمنظمة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة unodc.

وخلال الزيارة التقت الدكتور علي عبدالعال وتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوزارة التضامن الاجتتماعي كما استعرضت والي اهم ملفات منصبها الجديد.

ووقام الدكتور علي عبدالعال بتكريم غادة والي ومنحها درع مجلس النواب وهو ما اعتبرته والي وسام شرف تعتز به وتقدره وقالت أعتبر تكريم مجلس النواب ومنحي درع البرلمان وسام شرف أعتز به وهو من أرفع التكريمات التي تلقيتها في حياتي

كما استقبلها وكيل البرلمان السيد الشريف والذي عبر عن سعادة نواب البرلمان بحصول والي علي منصب اممي رفيع يعكس مكانة مصر في العالم.

والتقت والي بالدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الذي أثني علي تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي وأصطحبها في جولة داخل البرلمان والتقت بعدد من السادة النواب.