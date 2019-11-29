أخبار مصر | "تحيا مصر بالتعليم" يناشد "شوقي" بعمل كل الامتحانات الثانوية في الفترة الصباحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحيا مصر بالتعليم" يناشد "شوقي" بعمل كل الامتحانات الثانوية في الفترة الصباحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت منى أبو غالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم الدكتور طارق شوقي بمراعاة طلبة الصفوف الاول والثانوي الثانوي من أعباء الاختبارات المسائية وكذلك الأعباء التي ستكون على عاتق المعلمين.

وقالت منى أبو غالي إن بعد قرار الاختبار للصف الأول الثانوي ورقي فماذا هناك اذا اختبرت الطلبه بمدارسها وخصوصا الخاصة دون الإتتقال الي مدارس اخري ربنا تكون بعيده عن اماكن سكنهم .

وناشدت أن تكون كل الاختبارات صباحية للصف الأول الثانوي واليوم التالي للصف الثاني الثانوي حتي يكون هناك وقت متاح للمراجعه وأخذ الدروس المعتاده للطالب وكذلك المعلمين هناك الكثير منهم يعملون بعمل اضافي نظرا لعدم توفر دخل كافي لهم من الوزاره، مؤكدة أن ذلك لمراعاة الحاله النفسية والصحية للمعلمين حال وقوفهم علي مراقبك اللجان طوال اليوم.

وأكملت: "لذلك نناشد بإعادة النظر في الجدول المقرر وتعديله لما يناسب الظروف المحيطة بالطالب والمعلم وولي الأمر".