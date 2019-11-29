أخبار مصر | وزير الأثار من الصين: العالم يواجه تحديات كبرى للحفاظ على التراث الإنساني

قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، إن هذا المنتدى الهام الذي يعمل كساحة ثقافية عالمية، بهدف ليس فقط مواجهة التحديات التي تواجه إرثنا الإنساني، ولكن أيضًا لصياغة استراتيجية للتكيف والبحث عن آليات للتنفيذ.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها الإنسانية، في الوقت الحاضر، وأكثر من أي وقت مضى في الحفاظ على تاريخ الإرث البشري، مؤكدًا على أنه من واجبنا أن نتضافر في خضم التهديدات الهائلة التي تواجه تراثنا الحضاري حيث التزمت بلداننا ببذل جهد مشترك لمنع فقدان وتشويه الهوية والتاريخ الوطني للثقافات الإنسانية.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير الأثار الدكتور خالد العناني، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة، والنعقد بالعاصمة الصينية بكين وتشارك فيه تسع دول، وهي مصر، والصين، والعراق، وأرمينيا، وإيران، واليونان، وإيطاليا، وبيرو، والذي انطلق صباح اليوم الجمعة، يث شكلت الدول المشاركة هذه المبادرة الثقافية لوضع أجندة إيجابية متعددة الأوجه للأعمال المشتركة للدول التسع، بهدف تحويل الثقافة إلى مصدر للقوة الناعمة وأداة أساسية لسياسة خارجية حديثة ومتعددة الأبعاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون الثقافي الدولي كعامل للتنمية الاقتصادية.

ووصل وزير الأثار الدكتور خالد العناني، أمس الخميس، إلى دولة الصين للمشاركة في المؤتمر رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة وكلية الآثار والمتاحف بالجامعة، استقبل عصر أمس الخميس، الدكتور خالد العناني بحفاوة بالغة حيث ألقى محاضرة لأكثر من 100 طالب وطالبة عن الاكتشافات ومشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر.

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