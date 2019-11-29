أخبار مصر | بالصور.. "الهلال الأحمر" و"الدولية للصليب الأحمر" يقدمان الدعم للمتضررين من الحرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. "الهلال الأحمر" و"الدولية للصليب الأحمر" يقدمان الدعم للمتضررين من الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الهلال الأحمر المصري، بروتوكول تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشراكة لأربعة أعوام من أجل مواصلة الاستجابة الإنسانية المشتركة بينهما وتأكيد التعاون بين المؤسستين وذلك بحضور ممثلون عن الحكومة المصرية والبعثات الدبلوماسية وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية.

ووقع البرتوكول كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، والسيد رونالد أوفترنجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرية: "نعمل معًا باعتبارنا مؤسسات تقدم الإغاثة والمساعدة للمتضررين من الحرب وغيرها من حالات العنف. وإن عملنا المشترك هو نموذج للعمل المستمر من أجل بناء القدرات وإعادة تأهيل الأشخاص المتضررين من العنف ودمجهم في المجتمع المحلي، وأن الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية، بموجب هذا الاتفاق يعزز شراكتهما الطويلة الأمد في العمليات الإنسانية المشتركة وبرامج بناء القدرات للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من حالات العنف في مصر ومن النزاعات في المنطقة.

شهدت هذه الفعالية كذلك الاحتفال بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني، والمعروفة أيضًا باسم قواعد الحرب والتي ترمي إلى الحد من الآثار المدمرة للحرب على المدنيين.

Advertisements

وفي هذا السياق، قال رونالد أوفرنجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة، إن "اتفاقيات جنيف ما هي إلا تعهد عالمي جوهري تمخض عن ذات المعاناة التي نراها اليوم في سورية واليمن وجنوب السودان، وغيرها من النزاعات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لقد أنقذت الاتفاقيات بالفعل عددًا لا يحصى من الأرواح وخففت من المعاناة في مئات من النزاعات المسلحة في السنوات السبعين الماضية."

ويعمل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية معًا في مصر على تعزيز القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني ودور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنشطتها، والتي تعمل على التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة، سواء كان ذلك في النزاع المسلح أو حالات أخرى من العنف أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع الإنسان.

وما فتئت اللجنة الدولية تدعم الهلال الأحمر المصري لتطوير خدماته وقدراته، مثل إنشاء وتطوير فرق التدخل أثناء الطوارئ التي تهدف إلى توفير استجابة سريعة لحالات الطوارئ.