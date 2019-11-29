مصر | نشرة حوداث "الخليج 365": تشريح جثة السيدة المذبوحة بالمقطم.. وحل لغز وفاة أفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوداث "الخليج 365": تشريح جثة السيدة المذبوحة بالمقطم.. وحل لغز وفاة أفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص (مقيمين بالبحيرة – اثنين متواجدين خارج البلاد) بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة، وللتفاصيل اضغط هنا.



