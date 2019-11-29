مصر | النيابة تأمر بحبس 3 متهمين خطفوا طفلا بمنشأة القناطر مقابل فدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس 3 متهمين خطفوا طفلا بمنشأة القناطر مقابل فدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخطفهم لطفل يدعى "بولا" البالغ من العمر 11 عامًا طالب بالصف الرابع، وذلك مقابل فدية 50 ألف جنية لاطلاق سراحه

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 14 ساعة، في كشف ملابسات خطف نجل جواهرجي، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن جاره وسائقين آخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض على اثنين منهم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من جواهرجي مقيم بنطاق المركز، بقيام مجهولين بخطف نجله "بولا مجدي"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائي، من أمام منزله حال انتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية نصف مليون جنيه.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بر\ئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال اكتوبر، لمكان البلاغ، وبالقحص والمعاينة تم التوصل إلى أن السيارة المستخدمة في الواقعة، سيارة ملاكي ماركة هيونداي، وبتضييق الخناق عليهم، تواصل أحد المتهمين مع أحد أقارب الطفل، وتحصل منه على مبلغ 50 ألف جنيه، وتركوا الطفل بمنطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم.