مصر | "الحكم في إسقاط عضوية خالد يوسف" أبرزها... تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحكم في إسقاط عضوية خالد يوسف" أبرزها... تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، العديد من القضايا الهامة التي استحوذت على متابعة قراء بوابة ""، وهم كالتالي:



أولا: الطعن على حكم وقف برنامج «الزمالك اليوم»

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن رئيس نادي الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والمذاع علي قناة المحور الفضائية لجلسة الغد ٣٠ نوفمبر لتقديم المستندات.



وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.



وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا تضمن "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور، وألزم القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري كغرامة.



ثانيا: دعوى سحب قلادة النيل من محمد البرادعي

تنظر غدا محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.



ونص محمود في دعواه، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم اي خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.



إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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