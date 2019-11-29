مصر | "150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث يتولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر بإستقطاب راغبى السفر والإتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، ويقوم اثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنين من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية وتوصلت الجهود إلى تحديد عدد (6) من الضحايا.
وأمكن ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل وبحوزتهم 3 هواتف محمول إثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلًا عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التي تُشير إلى نشاطهم الإجرامي وعدد 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة ومبلغ مالي.