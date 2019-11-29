شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تخريج المتدربين على مهنة سائقي معدات ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتخريج الدفعة ١٥ من سائقي المعدات الثقيلة، بمركز تدريب المعدات الثقيلة التابع للتعليم الفني، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأعلنت المديرية عن فتح باب قبول طلبات التدريب على مهنة سائق حفار، داخل مركز التدريب الخاص بالمعدات الثقيلة، التابع للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

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وقال ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل سواء الداخلي والخارجي لخلق فرص عمل لائقة، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد مدير المديرية بمستوى الطلاب، وقدرتهم على قيادة سيارة اللودر بكفاءة عالية، مقارنة بفترة التدريب، التي لم تتجاوز ١٤ يوما فقط، مما يعكس كفاءة المدربين ومهارتهم العالية.

ووجه المهندس رضا النوساني، مدير مركز تدريب المعدات الثقيلة الشكر لوزير القوي العاملة على رعايته لهذه الدورات التدريبية، التي تعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتسليمه لشهادات التخرج للدفعة الأولى من خريجي دورة مشغل اللودر خلال زيارته الأخيرة للإسماعيلية. وأشار مدير المديرية إلى أنه من نتاج هذا البروتوكول قيام المركز بتخريج ٣٠ سائق لودر، مقسمة على ٥ دورات تدريبية و١٣ سائق كلارك، مقسمة على ٣ دورات تدريبية، و٢٣ متدربا، سائق أوناش، مقسمة على ٣ دورات تدريبية.