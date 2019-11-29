شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خفض أسعار 4 سلع .. تعرف على موعد صرف «المقررات التموينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض 4 سلع للمواطنين على بطاقات التموين اعتبارا من يوم الأحد المقبل أول شهر ديسمبر، حيث سيحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة، وسيتم صرف السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها وكيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو في عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.

وبدأت شركتي الجملة «العامة والمصرية» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف المقررات التموينية لبقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتي اعتبارا من يوم الخميس الماضي، على أن تقوم هذه المنافذ ببدء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار الجديدة ضمن مقررات شهر ديسمبر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل أول الشهر، كما قامت وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة الشركات المسؤولة عن استخراج البطاقات الذكية لإدراج الأسعار الجديدة للسلع بعد تخفيض الأسعار حتى يتمكن المواطن من صرف المقررات التموينية الخاصة به بقيمة الدعم المخصص له على بطاقات التموين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تخفيض أسعار السلع على بطاقات التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير السلع في مختلف المحافظات، وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية حيث يكفى مخزون السكر ما يقرب من 6.5 شهر، بجانب وجود كميات كبيرة من زيت الطعام والأرز وكافة المنتجات والسلع الأخرى لدى لشركات التابعة في كافة المحافظات المختلفة.

وأضاف الوزير، أن الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لمشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، والذى تم تسليمها بعدد 250 سيارة متنقلة حمولة واحد طن للسيارة، ستقوم بطرح السلع والمنتجات في العديد من المحافظات المختلفة بجانب أيضا إطلاق سيارات لتوفير المنتجات للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 15 إلى 25%.

ووجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بتنفيذ قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أيضا تخفيض أسعار السلع السكر والزيت والأرز والدقيق بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن يكون نفس سعر أسعار المنتجات ببطاقات التموين هو نفس السعر بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك في منافذ الشركات التابعة وشركتي الجملة في مختلف المحافظات في إطار العمل على تخفيف العبء على المواطنين.

من جانبها، أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزير التموين بخفض أسعار السلع التموينية الأساسية «صائب» ويفيد المواطنين مستحقي الدعم من خلال زيادة سلة السلع التموينية لكل بطاقة تموينية.

وأضافت «عبدالمقصود» لـ «المصري اليوم»، أن الفترة الأخيره شهدت ارتفاع أسعار السلع التموينية عن نظيرتها في السوق المحلي ما تسبب في حالة غضب للمواطنين والتجار، مطالبه وزير التموين بضرورة توحيد سعر السلع داخل منظومة الدعم مقابل سعرها في السوق الحر.