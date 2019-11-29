شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تطورات فى قضية الفنان الراحل هيثم احمد زكي .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قضية الفنان الراحل هيثم احمد زكي والذي توفى داخل فيلاته فى الشيخ زايد عدة تطورات خلال الأيام القليلة الماضية، سواء فى شقها الجنائى الخاص بتحقيقات النيابة العامة، أو بشقها المتعلق بميراث الفنان.

وترصد ”الخليج 365” أبرز التطورات التى شهدتها القضية خلال الفترة الأخيرة.

1- النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعى الخاص بجثمان الفنان الراحل.

2- مصدر بالطب الشرعى نفى أن تكون الوفاة حدثت نتيجة المكملات الغذائية.

3- مصدر الطب الشرعى قال إن الوفاة حدثت نتيجة لأسباب كمياوية ومرضية.

4- شقيق الفنان الراحل حصل على فتوة من الأزهر بأنه الوريث الوحيد لشقيقه.

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5- تبلغ أملاك الفنان الراحل وفقًا لإعلان الوراثة حوالى 3 شقق ونصف مليون جنيه.

كشف المستشار بلال عبد الغنى، محامى رامى عز الدين، شقيق الفنان الراحل هيثم احمد زكي ، من الأم، تفاصيل دعوى إعلام الوراثة، التى تقدم بها للحصول على الميراث الشرعى له، بناء على قرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية.

وتابع أنه تم استلام جزء من الميراث بعد تصريح النيابة العامة بناء على فتوى من الأزهر الشريف بأن رامى عز الدين هو الوريث الشرعى للفنان الراحل هيثم احمد زكي ، واستلامهم شقتين إحداهما فى منطقة المهندسين والأخرى بالهرم، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المتواجدة فى البنوك تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه، وشهادة تأمين بمبلغ 200 ألف جنيه.

وأوضح محامى رامى عز أن العلاقة بين شقيق الفنان الراحل وباقى أفراد أسرته على تواصل دائم، وتربطهم علاقة جيدة ولا توجد أى خلافات بين موكله وأسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأكد أنه تقدم بطلب جديد النيابة العامة لاستلام الشقة التى توفى بها الفنان الراحل هيثم احمد زكي بمنطقة بيفلى هيلز.