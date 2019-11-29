شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مفيد فوزى فى ندوة الخليج 365: نشر مقالى شئ من الخوف دليل على الانفراجة التى تعيشها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى مفيد فوزى، عن الانفراجة التى تعيشها مصر، خاصة بعد 30 يونيو 2013 وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، موضحاً أن هناك مساحة كبيرة للحديث فى الإعلام وفى البرلمان، وهذه الانفراجة تتماشى مع ما يحدث خلال استجواب بعض الوزراء فى البرلمان.

وأضاف مفيد فوزي خلال ندوة بجريدة الخليج 365، أن الدولة المصرية تتعرض لضغوط كبيرة وتحيطها نار الله الموقدة من كل اتجاه، مشيراً إلى أن مصر تتعرص لاستهداف في كل المجالات، ومطلوب من كل الأجهزة أن تواجه هذه التحديات، وهناك احترام شديد منى لهذه الأجهزة التى عينها تراقب وترصد كل ما يهم الدولة.

وتابع مفيد فوز، أنه لا أحد يختلف على الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية فى مصر فى التصدى لما يتم التخطيط له ضد الدولة من كافة الاتجاهات، وأنا أحترم دور هذه الأجهزة فى حماية الدولة، وفى نفس الوقت أدرك أن هناك غلا ونارا مشتعلة تحاك ضد مصر سواء من جانب دول فى الشرق الأوسط أو دول عربية تستهدف الدولة، وأدرك أن الأجهزة السيادية لا ينبغى أن تتعرض لنيران صديقة، وإنما يجب أن نقف فى ظهرها».

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وأكمل مفيد فوزي، أنه كان يتمنى أن تكون الندوة فى نقابة الصحفيين وأن تستضيف النقابة ندوة حوارية كالتى نظمتها مؤسسة الخليج 365 للحوار والنقاش، مشيرا إلى أن النقابة عاجزة وتحولت إلى مكان لتجمع الصحفيين وإصدار الأوراق فقط والحصول على الخدمات.

وأشار مفيد فوزي، إلى أن عجز النقابة ليس فقط للنقيب الحالى ولكن لعدد من النقباء السابقين، مضيفاً: «حينما نتحدث عن الدور التنويرى والتطوير للصحفيين فهنا يأتى دور النقابة، لكن للأسف لا تقوم به، وأذكر هنا مقولة المشير أبو غزالة إن الحرب تدرب على الحرب، كذلك الصحافة تدرب على الصحافة الجيدة، وأنا أعتبر جيلنا آخر الأجيال التى تستطيع أن تقدم شيئا مهنيا وحرفيا فى الصحافة".

وعن مقال شيء من الخوف، قال مفيد فوزى:" مقال «شىء من الخوف» الذى نشر فى صحيفة «المصرى اليوم»، متحدثاً خلاله عن الإعلام المصرى، جاء ضمن أربعة مقالات بدأت بمقال «ناس البلد دى»، وإنه كتب مقاله الأخير بعدما «تم شحنه» على حد وصفه، الذى أشار إلى أنه لم يكن يتوقع كل هذه الضجة التى أثيرت حول ما كتبه.