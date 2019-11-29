شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص: اتفاق تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة، الاتفاق الذى تم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق فى ليبيا فايز السراج، لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، حيث اعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولى والذى يتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى .

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمى، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ليس لها أى صلاحية قانونية ولا يمكنها تقويض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى، مشيرة إلى أن قيام تركيا بتشويه القانون الدولى لا يمنحها أية حقوق قانونية ويثبت أن أنقرة تتبنى وجهات نظر منفردة.



بيان خارجية قبرص

ووقعت حكومة الوفاق بطرابلس وتركيا، الأربعاء الماضى، اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمنى وأخرى فى المجال البحرى، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مدينة إسطنبول.



