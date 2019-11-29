كيف تصبح نائبا لوزير أو محافظ فى 9 خطوات.. الشباب يحملون المسئولية

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وخير دليل على ذلك ما شهدته حركة المحافظات الأخيرة، من تعيين 23 نائبا للمحافظين الجدد جميعهم من الشباب، وفيما يلى نذكر الشروط التى بموجبها يتم تأهيل الشباب تمهيدا لتمكينهم فى المناصب القيادية فى الدولة:
* الانضمام للبرنامج الرئاسى
وفيما يلى نذكر كيفية التقدم للبرنامج الرئاسى:
1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعى.
2- سن المتقدم من 20 إلى 30 عاما عند التقديم.
3- أن يكون المتقدم مصر الجنسية.
4- حسن السير والسلوك من أبرز السمات الواجب توافرها فى المتقدم.
5- دافع التعلم من أبرز الصفات الواجب توافرها فى الشخص المتقدم.
6- اجتياز اختبار اللغة العربية والإنجليزية.
7 - ممارسة العمل الحزبى.
8- التمتع بالكفاءة فى مجال عمله.
9- مؤهل لممارسة العمل العام.
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