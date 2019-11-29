شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح نائبا لوزير أو محافظ فى 9 خطوات.. الشباب يحملون المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود الدولة نحو تمكين الشباب على أرض الواقع، بعد تأهيلهم بما ينبغى، وضعت الدولة خطة خلال الخمس سنوات الأخيرة خطة لتحقيق هدف التمكين الحقيقى على أرض الواقع بعدما اقتصرت كلمة التمكين على الشعارات فقط.

وخير دليل على ذلك ما شهدته حركة المحافظات الأخيرة، من تعيين 23 نائبا للمحافظين الجدد جميعهم من الشباب، وفيما يلى نذكر الشروط التى بموجبها يتم تأهيل الشباب تمهيدا لتمكينهم فى المناصب القيادية فى الدولة:

* الانضمام للبرنامج الرئاسى

وفيما يلى نذكر كيفية التقدم للبرنامج الرئاسى:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعى.

2- سن المتقدم من 20 إلى 30 عاما عند التقديم.

3- أن يكون المتقدم مصر الجنسية.

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4- حسن السير والسلوك من أبرز السمات الواجب توافرها فى المتقدم.

5- دافع التعلم من أبرز الصفات الواجب توافرها فى الشخص المتقدم.

6- اجتياز اختبار اللغة العربية والإنجليزية.

7 - ممارسة العمل الحزبى.

8- التمتع بالكفاءة فى مجال عمله.

9- مؤهل لممارسة العمل العام.