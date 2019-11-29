صور.. محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة على حى الدقى وجنوب المحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية مفاجئة على حى الدقى وحى جنوب الجيزة، وتفقد كوبرى مشاه جامعة القاهرة، ووجه بالاهتمام الدورى بأعمال النظافة وصيانة السلم الكهربائى. ووجه راشد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإعلانات والملصقات الغير مرخصه بكل حزم. رافق محافظ الجيزة خلال الجولة أيمن عتريس، مدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة والمهندس تيسير عبد الفتاح واللواء دكتور أحمد عبد الفتاح. وفى سياق متصل شن اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة على شارع ثروت أمام جامعة القاهرة، لمراجعة المساحات المقررة لرخصة الأكشاك واتخاذا الإجراءات القانونية ضد متجاوزى المساحات المقررة. Advertisements

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