شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الطرق القومى بـ75 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم لتصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق إلى 30.5 كم.

وأضاف الوزير أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق بأطوال 4500 كم وتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالاشتراك بين وزارة النقل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الدفاع، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية بإجمالى أطوال 1200 كم .

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وأشار وزير النقل إلى أنه إعتباراً من 2014/6/30 تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد على النيل بنسبة تصل الى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها ( 38 كوبرى ) ليصل إجمالى الكبارى على النيل ( 59 كوبرى ) وتم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور بالإضافة إلى إستكمال عدد (2) محور.

كما أشار وزير النقل الى طريق "القاهرة - كيب تاون" حيث أن الوزارة ستنفذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية "القاهرة - أرقين" حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان مشيرا الى ان هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجارى بين الدول الأفريقية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وحرص مصر على الربط البرى مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع تخدم المواطن المصرى والإفريقي، وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.