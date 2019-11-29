شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر تستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين المصرية اليوم الجمعة إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستطيع تخزين أربعة ملايين طن من القمح في الموسم الحالي، مضيفة أنها شيدت صوامع تخزين حديثة.

كانت مصر وقعت اتفاقا في يوليو مع صندوق أوبك للتنمية الدولية لبناء صومعتي قمح في بورسعيد. وفي ذلك الوقت، قال وزير التموين علي المصيلحي إنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد نحو 15 بالمئة.