شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر تستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين المصرية اليوم الجمعة إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستطيع تخزين أربعة ملايين طن من القمح في الموسم الحالي، مضيفة أنها شيدت صوامع تخزين حديثة.
كانت مصر وقعت اتفاقا في يوليو مع صندوق أوبك للتنمية الدولية لبناء صومعتي قمح في بورسعيد. وفي ذلك الوقت، قال وزير التموين علي المصيلحي إنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد نحو 15 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر التموين: مصر تستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.