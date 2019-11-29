شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: 5.1 مليار شجرة زيتون بقارات العالم تسهم فى التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو، وافق على طلب المجلس الدولى للزيتون باعتبار يوم الزيتون العالمى الرسمى هو يوم 26 نوفمبر من كل عام .

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير عمر سليم سفير جمهورية مصر العربية بدولة اسبانيا، خلال الاحتفال باليوم العالمى للزيتون، والذى يعقد حاليًا فى العاصمة الأسبانية مدريد، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون.

وتقدم وزير الزراعة بصفته رئيسا للمجلس الدولى للزيتون، بالشكر والامتنان الى الملك فلييب السادس ملك اسبانيا على رعايته للاحتفال، والذى يعقد بمناسبة مرور 60 عاماً على انشاء المجلس الدولى للزيتون.

واشار وزير الزراعة الى أن زراعة الزيتون امتدت الآن فى جميع قارات العالم بنحو 5,1 مليار شجرة زيتون حيث يسهم محصولها بشكل كبير فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للشعوب، لافتًا إلى أنها عنصر من عناصر الوحدة والتنوع فى جميع الثقافات منذ أزمنة بعيدة، حيث تزرع اليوم فى أكثر من 56 دولة وتتوزع منتجاتها على أكثر من 174 دوله.

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وأوضح وزير الزراعة ، أن شجرة الزيتون تجاوزت مع مرور الزمن وظيفتها الزراعية والغذائية الأولية لتدخل فى مختلف أشكال النشاط البشرى من الإضاءة إلى البناء والزينة وصناعات الأدوية والصناعات الصحية، فضلا عن كونها من الأشجار المعمرة دائمه الخضره التى تحد من الاحتباس الحرارى والتلوث وتؤدى الى زياده نسبه الاكسجين فى الجو .

وقال أبو ستيت، إن المجلس الدولى للزيتون الذى أنشأ عام 1959 يضم الان 94% من البلدان المنتجة ونحو 71% من البلدان المستهلكة بعد تجديد بنود الاتفاقية لزيت الزيتون وزيتون المائدة فى جينيف عام 2015 ليضم الدول المستهلكة ايضاً لتحفيز الدول المنتجة على تطوير قطاع الزيتون من حيث المعايير والمواصفات والجودة والتى يحكم عليها الدول المستهلكة التى انضمت الى المجلس والذى تتشرف مصر برئاسته هذا العام 2019، وانه لا يألو جهداً فى بناء علاقات وثيقه مع القطاع الخاص وجميع ممثلى الصناعة والمؤسسات للعمل معاً على ايجاد حلول لمواضيع ومسائل قطاع الزيتون بهدف تحديد التحديات المستقبلية وتحديد السياسات المشتركة ووضع الخطط اللازمة لدعم البلدان الاعضاء فى مجالات زراعه الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون من خلال النقل والتكنولوجيا والمساعدة التقنية والتدريب واجراء الدراسات على المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واكد أن المجلس الدولى للزيتون عقد خلال هذا العام عده اجتماعات للجان الفنيه التابعه للمجلس حول المسائل المالية والاقتصادية والكيمائية والتكنولوجية والبيئية والتى اسفرت عن اتخاذ العديد من القرارات التى اسهمت فى تحقيق الاهداف العامة للمجلس فيما يتعلق بترويج وتجارة واستهلاك المنتجات المتعلقة بالزيتون .

وقال أن المجلس الدولى للزيتون يشدد على جوده المنتجات التى يعتبرها مسألة أساسية لترويج زيت الزيتون وزيتون المائدة للمستهلكين كما يعمل على المساعده فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب واعتبار أن الحماية والمحافظة على البيئة من الاولويات الرئيسية لتحسين التأثيرات البيئية لزراعه وصناعه زيت الزيتون وزيتون المائدة ، كما يعمل على تزويد البلدان بالأدوات اللازمة لدعم المختبرات لتحسين ومراقبه الجودة حيث يطمح المجلس الى تطوير التجارة وحمايه المستهلكين من الممارسات الاحتيالية وتوفير قاعده معلومات تسويقيه للمصدرين تتضمن اذواق ورغبات المستهلكين فى الاسواق الخارجية من حيث الحجم والنوع واللون والطعم والاسعار والمواسم التصديرية وتطبيق معايير ومقايس الجودة العالمى على الصادرات من زيتون المائدة والمواصفات الخاصة بزيت الزيتون التى يصدرها المجلس الدولى للزيتون .

وأكد وزير الزراعة على أهمية المجلس الدولى للزيتون باعتباره المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة فى العالم التى تجمع الاطراف المعنية بانتاج واستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة .