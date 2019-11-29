شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لوحدات ومحال مخالفة بالشروق والعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ عدد 12 قرار غلق وتشميع للمحال التجارية المخالفة لاشتراطات التشغيل، دون الحصول على تراخيص داخل الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، والإدارات المعنية بجهاز المدينة، وبعد مراجعة موافقات الدفاع المدنى، حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي: قامت اللجنة المختصة برفع عدادات المرافق (كهرباء - مياه)، لضمان عدم التشغيل مرة أخرى، قبل الحصول على التصاريح اللازمة، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

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وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين بتشغيل الأنشطة التجارية، مراجعة جهاز المدينة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، حرصاً على تشجيع الاستثمار، وبما لا يتعارض مع تطبيق القانون، وبهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، كلَّف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مسئولى لجنة إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، بتنفيذ عدد 8 قرارات غلق وتشميع لوحدات وقطع أراضٍ سكنية مخالفة للنشاط بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن معظم المخالفات عبارة عن أنشطة حضانات تعمل بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه تم إصدار القرارات بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وبمشاركة إدارة الشئون الاجتماعية وإدارة الأمن وشرطة التعمير والمرافق وإدارة الأحياء السكنية، كما تم رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الأردنية والحى العاشر والرابع عشر بمنطقة ابني بيتك.