شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات لطلاب الثانوية المعدلة عن امتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى التجهيز لامتحانات منتصف العام، فى الصفين الأول والثانى الثانوى، ويقدم "الخليج 365" فى 10 معلومات تفاصيل عن آلية الامتحانات للمواد الأساسية التى لا تضاف درجاتها للمجموع.

- امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع يبدأ يناير المقبل حسب ما تحدده كل مديرية من مواعيد.

- امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع يتم وضع أسئلة امتحاناتها من قبل المدرسة.

- يؤدى الطلاب امتحاناتهم فيها بشكل ورقى.

- الأسئلة ستكون من المقرر الدراسى ولكن بشكل يخدم مستويات التفكير والمهارة.

- امتحان المواد الدراسية الأساسية سيكون إلكترونياً على التابلت.

Advertisements

- مواصفات الأسئلة لن تتغير عن اختبارات العام الماضى لأولى ثانوى.

- الأسئلة ستقيس الفهم وتناسب أدوات التقييم الجديدة.

- الأسئلة ستكون"اوبن بوك "أى يمكن اصطحاب الطلاب الكتاب أثناء أداء الامتحان.

- طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان فى الفترة الصباحية.

- جميع طلاب أولى ثانوى والصف الثانى الثانوى فى المدارس الحكومية والخاصة يؤدون امتحان الترم الأول إلكترونياً.