شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتنا في بيئتنا».. حملة توعية مكبرة لوزارة البيئة بقرى ومراكز أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الجمعة، حملة توعية مكبرة بقرى ومراكز محافظة أسيوط، تحت شعار «صحتنا في نظافة بيئتنا»، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع الوعي البيئي لدى المواطن، بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

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وتضمنت الحملة التي نفذت تكثيف أعمال النظافة للشوارع ورفع المخلفات ونقاط التجميع بشوارع المركز والقيام بأعمال الجمع السكني والتجاري من الوحدات السكنية والتجارية ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي بمراكز وقرى محافظة أسيوط، ومنها مركز ديروط والبدارى والفتح وساحل سليم.

كما تم تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية والصحية، لتشجيع التعاون مع المركز والوحدات المحلية والتخلص من خلال الالتزام بالأماكن المخصصة للجمع والأوقات المحددة لها، ويقوم مركز البداري حالياً بتطبيق نموذج تجريبي رائد لتحديد مواعيد الجمع من المناطق السكنية للحد من إلقاء المخلفات في الشوارع وفي نقاط التجميع.

وتم عقد عدة لقاءات مع عمال النظافة والسائقين والمشرفين لتكريمهم وتقديم شهادات تقدير لهم على ما يبذلونه من جهود كبيرة وشاقة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وسيستمر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة أسيوط بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ حملات التوعية بقرى ومراكز المحافظة لنشر الوعي بين المواطنين، وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة، والتعاون مع الوحدات المحلية بهدف التخلص السليم من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة للمحافظة على البيئة وصحة المواطنين.