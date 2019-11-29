شكرا لقرائتكم خبر عن محافط القليوبية الجديد يصل ديوان المحافظة ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل، محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، والمهندس سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، ديوان عام محافظة القليوبية لاستلام مهام عملهما، اليوم، الجمعة، حيث كان في استقبالهما اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من وكلاء الوزارة بالمحافظة.

وتلقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافطة على توليه مهام محافظ القليوبية، بعد استمراره محافظا لمحافظة قنا على مدار 6 سنوات متواصلة. وتوجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، برفقة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت خطبة الجمعة التي أداها إمام مسجد ناصر ببنها والتي جاءت تحت عنوان «البر يؤدي إلى الجنة»، التوصية ببر الوالدين والأقربين، مستدلا بآيات من القران الكريم والسنة النبوية التي أكدت أن الصحابة والتابعين كانوا يبرون آبائهم حتى إنهم كانوا على غير دين الإسلام وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين في مصر قديما وحديثا.