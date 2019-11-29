شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «الجُمعة في مصر» يناقش إجراء تعديلات قانون الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُناقش برنامج «الجمعة في مصر» الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على «MBC مصر»، الليلة، عدد من القضايا المتنوعة، حيث يستضيف في الفقرة الأولي د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ويُقدم في الفقرة الثانية مناظرة حول إجراء تعديلات على قانون الأسرة، ويستضيف سيدات يمثلن وجهات النظر المختلفة حول القانون وهن هناء أحمد، لمياء محمود، زنيني المغربي، فاطمة حسين، ويستضيف البرنامج في الفقرة الثالثة الفنان علاء مرسى، للحديث عن مشوارة الفني والأعمال الجديدة التي سيُشارك فيها.

برنامج «الجمعة في مصر» يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة «MBC مصر»، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.