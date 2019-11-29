شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح مسجد النصر بقرية السناجرة بأبو حماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجمعة، مسجد النصر بقرية السناجرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائب ثروت سويلم أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وأهالي القرية وألقي الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطبة الجمعة تحدث فيها عن بر الوالدين.

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من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح، غراب محافظ الشرقية، أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح عدد 24 مسجدا بتكلفة تتخطى 112 مليون جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وفرشهم تجهيزهم أمام المصلين من أبناء المحافظة.

وأشاد المحافظ بدور ومجهودات المواطنين من أبناء محافظة الشرقية في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة.

يذكر أن المسجد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لأهالي القرية وذلك على مساحة 1000 متر مربع، يضم طابقين بأحدهما مُصلى للسيدات.