شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يصدر قرارات نقل وندب وتكليف لـ17 قيادة بـ«القوى العاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 17 قراراً بنقل وندب وتكليف، لعدد من مديري المديريات والإدارات المركزية.

وشملت القرارات تكليف خالد أبوبكر على مدير مديرية القوي العاملة بالغربية، لشغل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة، وفتحي دسوقي من مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، لمدير مديرية القوي العاملة بالغربية، محمد طلعت عبدالنبي، مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام الوزارة، لمدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، وصابر عبدالرحمن على كبير باحثين بالإدارة العامة للشؤون المالية بالديوان، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، وأمال لبيب السعيد، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

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كما شملت القرارات عرفان على شافعي قائمًا بعمل مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، ووليد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، والسيد محمد عبدالرحمن قائم بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأحمد نظمي مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، وهلال مأمون باحث أول بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، للقيام بعمل مدير عام الإدارة.

وامتدت القرارات لتشمل أحمد على أحمد باحث أول بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، للقيام بعمل وكيل مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وأحمد محمد حسين كبير باحثين بالديوان، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ التكليفات، وصبحي جرجس ملك مدير إدارة علاقات العمل بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية، للقيام بعمل وكيل المديرية، وأحمد عبدالهادي مدير مكتب تفتيش عمل العاشر من رمضان، للقيام بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، مدحت عصام الدين أحمد الغمراوى، قائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، للقيام بعمل مدير القوى العاملة بالشرقية.

كما شملت القرارات محمد طه صالح قائما بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وإيمان عبدالغني جابر قائما بعمل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.