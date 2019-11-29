شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 477 فدانًا من أراضي الدولة منذ انطلاق الموجة الـ14 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن استرداد ٤٧٧ فدانا و٤٦٦٨٧ مترا مربعا من أراضى أملاك الدولة، وذلك منذ إنطلاق الموجة الـ ١٤ لحملات استرداد أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب فى تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين، وتطبيق القانون على المخالفين.

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وأوضح المحافظ أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين، وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون، أو الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة، أوعدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضى المنفعة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقًُا مستمرًا بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة، لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، موضحاً أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد ٥٦٢ حالة ما بين ٣٠٦ حالات زراعة بمساحة ٤٧٧ فدانا و ١٨ قيراطا و ١٨ سهما، و ٢٥٦ حالة مبان تقدر بحوالي ٤٦٦٨٧ مترا مربعا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة، واستمرار الحملات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية، والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة.