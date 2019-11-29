شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لوحدات ومحال وقطع أراضٍ مخالفة بـ«الشروق والعاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الجمعة، تنفيذ عدد 12 قرار غلق وتشميع للمحال التجارية المخالفة لاشتراطات التشغيل، دون الحصول على تراخيص داخل الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، والإدارات المعنية بجهاز المدينة، وبعد مراجعة موافقات الدفاع المدني، حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين. وأضاف أنه قامت اللجنة المختصة برفع عدادات المرافق (كهرباء-مياه)، لضمان عدم التشغيل مرة أخرى، قبل الحصول على التصاريح اللازمة، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين بتشغيل الأنشطة التجارية، مراجعة جهاز المدينة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، حرصاً على تشجيع الاستثمار، وبما لا يتعارض مع تطبيق القانون، وبهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق. وفي سياق متصل، كلَّف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مسئولي لجنة إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، بتنفيذ عدد ٨ قرارات غلق وتشميع لوحدات وقطع أراضٍ سكنية مخالفة للنشاط بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن معظم المخالفات عبارة عن أنشطة حضانات تعمل بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه تم إصدار القرارات بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وبمشاركة إدارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الأمن وشرطة التعمير والمرافق وإدارة الأحياء السكنية، كما تم رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الأردنية والحي العاشر والرابع عشر بمنطقة ابني بيتك.