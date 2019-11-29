«القومي للإدارة» ينظم برامج تدريبية للقيادات العليا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لعدد من القيادات العليا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن محور التدريب وبناء القدرات يعتبر المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري، حيث تستهدف الدولة إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلى جانب المساهمة بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال، ويأتي التدريب تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

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وأكدت «شريف» أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره في خطة الإصلاح الإداري للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، ذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

وأوضحت أن المعهد يقوم بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة ويقدمها بشكل غير تقليدي، بهدف إعداد كوادر قيادية إدارية متميزة من شاغلي الوظائف الإدارية العليا، الإشرافية الوسطى، والوسطي بالقطاع الحكومى والراغبين بها، بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتميزة، ووفقًا للمعايير الدولية.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى تنظيم المعهد لمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لعدد من القيادات العليا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أنه تم إجراء تقييم للمشتركين بهذه البرامج لاختيار مجموعة منهم للالتحاق بالبرامج التدريبية التي سيشرع المعهد في تنفيذها خلال الفترة القادمة.