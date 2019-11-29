شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتمثلها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة وتمثلها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة»، من أجل التعاون في مجال حماية البيئة.

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وسيتم وفقًا للبروتوكول التنسيق بين الطرفين لإشراك الدارسين بالأكاديمية في الفعاليات والأنشطة التطوعية والمؤتمرات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، وسَتُضَمِّن الأكاديمية لعدد من برامجها محتوى تدريبي توعوي عن حماية البيئة وريادة الأعمال البيئية، وعن مفاهيم وأسس تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية، وعن التنمية المستدامة وتطبيقاتها.

وكذلك سيتم تنظيم زيارات لمتدربي وخريجي الأكاديمية إلى المحميات الطبيعية بغرض التوعية بها وبالتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافي، فضلًا عن تدريب القيادات الشبابية المرشحة من قبل الوزارة داخل الأكاديمية وتأهيلهم على أحدث أساليب الإدارة.

وأنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.