شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: مصر تقدمت 16 مركزًا في التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم إطلاق نسختي 2019 من مؤشر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة.

Advertisements

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لعله من الأخبار الرائعة أن نرى مصر تتقدم 16 مركزًا في هذا المؤشر في التعليم قبل الجامعي في عام واحد بعد إطلاق نظام التعليم المصري الجديد».

وأوضح الوزير أن مؤشر المعرفة العالمي تصدره منظمة UNDP الدولية، داعيا المصريين لتصفح النتائج التفصيلية ليفتخروا بحجم ما تحقق من إنجازات في مجال التعليم في مصر.

ولفت إلى أنه يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على تفاصيل نسختي 2019 من مؤشر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة من خلال الدخول على الروابط التالية: http://www.knowledge4all.com/ar/home، وhttp://www.knowledge4all.com/ScoreCard2019.aspx?id=1&language=ar.