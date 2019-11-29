شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس دافئ وسقوط أمطار غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، أن يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهاراً بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة.

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كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «16- 24»، الإسكندرية «14- 23»، قنا «12- 26»، الأقصر «13– 26»، وأسوان «15– 27».